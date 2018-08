Ook Musa naar Al-Nassr, Spurs staat open voor vertrek van trio

Alexander Zverev wint eerste broeder­strijd van Mischa

7:54 De eerste confrontatie tussen de Duitse broers Alexander en Mischa Zverev in een ATP-toernooi is geëindigd in een overwinning voor Alexander. De jongste van de twee, die ook veel hoger op de wereldranglijst staat, won bij het Citi Open in Washington in twee sets: 7-6 (1) 6-3.