Ook Nadal verslagen: tussen alle beschuldigingen door blijft Zverev maar winnen

Door Rik Spekenbrink



De zegereeks van Alexander Zverev duurt maar voort, want vandaag versloeg hij Rafael Nadal: 6-4, 7-5. Dat de Duitser nu in de finale van het Masterstoernooi in Parijs staat, is opmerkelijk, gezien de storm die er de afgelopen anderhalve week op hem af is gekomen.



Alsof ze het zo hadden afgesproken, kwamen twee ex-vriendinnen van Zverev op dezelfde dag naar buiten met hun verhaal. De één, Brenda Patea, vertelde in Bild in verwachting te zijn van Zverev. Het Duitse model gaf meteen aan geen plannen te hebben de voogdij met haar ex-vriend te delen. De boulevard-media doken er vol op; de verliezend finalist van de US Open van september wordt op 23-jarige leeftijd vader, maar de aanstaande moeder wenst daarbij geen rol voor hem.