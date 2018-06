Ook Sampdoria en Atalanta in de slag om Elia

Jasper Cillessen is bij Barcelona nog altijd tweede keus achter de Duitser Marc-André Ter Stegen. Meerdere clubs uit de Premier League zouden interesse hebben om hem uit die situatie te helpen. Cillessen wordt al enige tijd in verband gebracht met Liverpool en het Spaanse Sport voegde daar nu Chelsea en Arsenal aan toe. Beide clubs zouden al bij Barcelona geïnformeerd hebben naar de voormalig keeper van Ajax, maar beiden zouden ook al te horen hebben gekregen dat Barcelona hem niet kwijt wil. In zijn contract bij de club is een clausule opgenomen van 60 miljoen euro. Pas vanaf dat bedrag is een overgang bespreekbaar, aldus Sport.