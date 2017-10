Ook stickers Anne Frank bij Leipzig

Eerder werden in Düsseldorf al stickers aangetroffen met Anne Frank in een outfit van Schalke 04. Lokomotive Leipzig heeft zich gedistantieerd van de actie en reeds een aanklacht ingediend. ,,Voordat iemand op het absurde idee komt, dat wij als club hier iets mee te maken hebben, willen we benadrukken dat we ons scherp distantiëren van elke vorm van antisemitisme of fascisme.''