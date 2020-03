Ook streep door Grand Prix in Bakoe

Na de afgelasting van Australië, Bahrein, China en Vietnam gaf de Formule 1 nog aan te hopen eind mei van start te kunnen gaan met het seizoen. Vlak daarna werd ook bekend dat de races in Nederland , Spanje en Monaco geannuleerd werden. De seizoensstart zou nu op 14 juni in Canada zijn.



Voor veel grands prix zoekt de organisatie achter de Formule 1 en de autosportfederatie FIA nog een nieuwe datum. Zo is de zomerstop in augustus al geschrapt, zodat in die drie weken races gehouden kunnen worden. Ook de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort zou mogelijk in augustus verreden kunnen worden. Van alle races is alleen de legendarische Grand Prix van Monaco definitief geannuleerd.



Het kwam nooit eerder voor dat het Formule 1-seizoen zo laat in het jaar begon.