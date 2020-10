Ook streep door Parijs-Roubaix: ‘Ik keek enorm uit naar Helleklassieker’

PSV-spits Zahavi krijgt na cruciale misser belletje van Israëli­sche premier Netanyahu

13:29 PSV-spits Eran Zahavi (33) was gisteravond in diepe sportieve rouw nadat hij een penalty miste voor Israël in het duel met Schotland. Het was niet zomaar een misser, want zijn geboorteland loopt daardoor kwalificatie voor het EK mis.