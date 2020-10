Ook streep door Parijs-Roubaix: kasseienklassieker door coronacrisis afgelast

Mathieu van der Poel (25) zou over ruim twee weken wel aan de start staat in Compiègne, de startplaats van Parijs-Roubaix. Zijn ploeg Alpecin-Fenix had een wildcard gekregen voor de klassieker. ,,Dit is uiteraard bijzonder jammer”, schrijft Van der Poel van zijn ploeg Alpecin-Fenix. ,,Ik keek er enorm naar uit om eindelijk voor het eerst de Helleklassieker af te kunnen werken. We hadden normaal volgende week woensdag een verkenning gepland met het team. Parijs-Roubaix stond uiteraard met stip aangeduid en zou mijn vijfde Monument moeten worden dit seizoen. Het is jammer dat ik dat rijtje niet zal kunnen volmaken en moet wachten tot 2021 om deze legendarische wedstrijd te kunnen rijden.”