Ook teamsprinters mogen terugkomen voor brons

Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli waren in hun heat te snel voor het team van Polen. De tijd, 43,302, was niet snel genoeg voor een plaats in de finale. Daarin staan Frankrijk en Duitsland. De Nederlanders nemen het in de troostfinale op tegen het team van Rusland met daarin Shane Perkins, de baanrenner die eerder succesvol was voor Australië.