Ook Tubeke zegt Ronde van Wallonië af

In beide gevallen gaat het om dezelfde reden. De plaatselijke autoriteiten vinden het vanwege de coronacrisis bij nader inzien nog niet veilig genoeg om de wielerwedstrijd binnen de stadsgrenzen te halen. ,,In deze periode zijn heel wat maatregelen versoepeld, maar we moeten op onze hoede blijven. Dat tonen de cijfers over de evolutie van de pandemie aan. Het is onze taak te waken over de veiligheid van onze bevolking. Daarom hebben we ervoor gekozen de start van de tweede etappe in Tubeke te annuleren”, liet het stadsbestuur weten.