Ook tweede sessie eindigt voortijdig na crash, Verstappen derde

Al na vijf minuten werd de middagsessie voor het eerst stilgelegd. Dat kwam allemaal door nieuwe malaise bij het voortkabbelende Williams. Na iets meer dan vijf minuten rijden raakte Robert Kubica de controle over zijn wagen kwijt, om vervolgens hard met de linkerkant in de bandenstapel te knallen. De Pool zelf leek in orde te zijn, maar bij Williams hebben ze al geen overschot aan onderdelen...



Na een onderbreking van zo'n 7 minuten werd de sessie vervolgd. Iedereen verbeterde meermaals zijn tijd, al viel het op dat veel coureurs elkaar in de weg reden. Uiteindelijk kwamen de Ferrari's op de zachtste band tot de snelste tijd, één honderdste voor Verstappen en Valtteri Bottas.



In de slotfase eiste Kvyat de hoofdrol op. Waar hij zijn Toro Rosso een kwartier eerder nog naast de baan parkeerde omdat hij vermogen verloor, liep het met nog 5 minuten te gaan nog slechter af voor de Rus en zijn team. Hij belandde in de bandenstapel die Alexander Albon eerder op de dag ook al tegenkwam. Het leek bij Kvyat om een technisch probleem te gaan.