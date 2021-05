Ook tweede Twentse derby eindigt zonder winnaar

ENSCHEDE - Net als in Almelo bleef ook de tweede Twentse derby onbeslist. FC Twente en Heracles kwamen in Enschede een weinig spectaculaire burenruzie niet verder dan 1-1.

Beide ploegen waren na afloop niet helemaal tevreden. FC Twente omdat het lange tijd de bovenliggende partij was en zeker op basis van de tweede helft meer verdiende. En Heracles omdat het vooral na rust een slechte wedstrijd speelde en dure punten verspeelde in de strijd om plek acht.

Trainer Ron Jans kondigde na de wanprestatie bij Fortuna maatregelen aan en hij hield woord. De ingrepen van Jans logen er niet om. De oefenmeester liet Dario Dumic, Godfried Roemeratoe, Queensy Menig en Luciano Narsingh buiten de ploeg. Jayden Oosterwolde, Wout Brama, Luka Ilic en Thijs van Leeuwen keerden daardoor terug in het elftal. Die mutaties leverden een verrassende opstelling op, met Nathan Markelo als rechtsback, terwijl de vaste vleugelverdedigers Tyronne Ebuehi en Jayden Oosterwolde het hart van de defensie vormen. Ten opzichte van de eerste derby eind februari waren maar liefst zeven posities anders ingevuld bij de thuisploeg.

Vastheid Heracles

Bij Heracles waren twee veranderingen in vergelijking met het duel in Almelo: Marco Rento en Ismail Azzaoui waren hun basisplaatsen kwijt aan Mats Knoester en Kasper Lunding. Dat verschil in vastheid, automatismen en volwassenheid was in de openingsfase goed zichtbaar toen Heracles zonder echt te imponeren het initiatief had in de wedstrijd. Maar het vele balbezit (na 20 minuten was dat 68 procent in het voordeel van de gasten) leverde slechts één gevaarlijk moment op, een schot van Noah Fadiga in de zevende minuut dat net naast ging.

Opleving FC Twente

FC Twente stelde daar aanvankelijk helemaal niets tegenover. De nerveus en onwennig spelende thuisploeg wachtte vooral af, en op de momenten dat het de bal had, leverde de het de bal ook binnen een paar tellen weer in. Pas in de 23ste minuut volgde het eerste schot op doel, en die poging van Thijs van Leeuwen leidde zowaar vanuit het niets een opleving van FC Twente in. Opeens waren daar een paar dreigende momenten achter elkaar, en telkens was daar linkerspits Van Leeuwen bij betrokken. Eerst zette hij Lucas Schoofs simpel opzij, waarna hij de bal teruglegde op Ramiz Zerrouki. Zijn schot ketste op de rug van ploeggenoot Danilo af. Even later volgden de twee grootste kansen van de westrijd: Ilic kopte op de paal en de rebound van Danilo werd door Heracles-aanvoerder Robin Pröpper van de lijn gehaald.

Volledig scherm Even lopen de emoties hoog op in de eerste helft als Wout Brama en Luca de la Torre het met elkaar aan de stok krijgen. © Pro Shots / Ron Jonker

Wormuth grijpt in

Die momenten kleurden heel even eerste helft, die verder nauwelijks kon boeien. Beide ploegen opereerden voorzichtig, alsof de angst om te verliezen groter was dan de wil om te winnen. Heracles-trainer Frank Wormuth greep in de rust in. Met Azzaoui voor de zwak spelende Kasper Lunding probeerde oefenmeester het matte aanvalsspel van de Almeloërs tot leven te wekken.

FC Twente beter

FC Twente pakte na rust het initiatief, maar ondanks alle goede bedoelingen werd de ploeg niet echt gevaarlijk. Het slordig spelende Heracles kwam nauwelijks meer van de eigen helft af. Na een uur spelen bracht Wormuth Ahmed Kutucu zijn twee nieuwe aanvallende impuls. Dat ging ten koste van spits Sinan Bakis, die slechts zeven balcontacten had.

Heracles scoort

Terwijl FC Twente na de pauze de meeste energie in het duel legde, viel na 70 minuten de treffer aan de andere kant. De eerste keer dat Heracles in de tweede helft in de buurt van het doel van FC Twente kwam was het wel meteen raak. Na een afgeslagen hoekschop legde Rai Vloet de bal vanaf de zijlijn schitterend neer op het hoofd van Mats Knoester, die even zo fraai raak kopte: 0-1.

Jans reageerde meteen: hij bracht Menig en Narsingh voor Ilic en Van Leeuwen, en de moegestreden Brama werd afgelost door Casper Staring.

Ingreep VAR

Mening was nog maar een minuut in het veld toen hij met een uitstekende individuele actie Giacomo Quagliata tot een overtreding verleidde. Een strafschop dacht iedereen en Danilo stond al klaar, maar tot verbazing van velen greep de VAR Nachtegaal in, omdat de bal bij de uittrap van doelman Joël Drommel niet stil had gelegen. Een ingreep die dit weekend nog wel tot discussie zal leiden, want de mag de VAR wel ingrijpen bij deze spelsituatie?

Toch nog gelijk

Vijf minuten voor tijd kreeg FC Twente toch nog waar het recht had. Narsingh zette de aanval op, Jesse Bosch stapte slim over de bal heen, waarna Danilo heerlijk uit de draai uithaalde: 1-1. Wormuth had met Marco Rente even daarvoor net een vijfde verdediger ingebracht om de zege over de streep te trekken.

In de blessuretijd redde Drommel nog uitstekend op weer zo’n machtige vrije trap van de specialist Vloet.

FC Twente - Heracles 1-1 (0-0)

Score: 70. Knoester 0-1, 85. Danilo 1-1

FC Twente: Drommel, Markelo, Ebuehu, Oosterwolde, Smal; Brama (73. Staring), Zerrouki, Bosch, Van Leeuwen (73. Menig), Danilo, Ilic (73. Narsingh)

Heracles: Blaswich, Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata, Schoofs, De La Torre ( 84. Rente), Vloet; Lunding (46. Azzaoui), Bakis (60. Kutucu), Burgzorg

Gele kaarten: Smal (FC Twente)

Scheidsrechter: Lindhout