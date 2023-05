Ook UCI neemt besluit: Russische en Belarussische wielrenners welkom onder neutrale vlag

De Vries moet in Miami knop omzetten na dramatisch weekend: ‘Weet als geen ander dat Nyck echt heel goed is’

Nyck de Vries krijgt in Miami de kans om zijn dramatische weekend in Azerbeidzjan snel te vergeten. In Florida moet hij bewijzen dat hij in staat is om de knop om te zetten. ,,Hij moet er plezier in hebben in plaats van druk voelen.”