Ook zoon dopingzondaar Rumsas betrapt

Heracles Almelo heeft goedkoopste bier in eredivisie, FC Twente ook niet duur

16:45 ENSCHEDE/ALMELO - Een potje voetbal kijken, een broodje of een frietje erbij en een biertje. Voor veel fans in het stadion is het vaste prik. Maar met die bierprijzen valt het lang niet altijd mee. Wie een van de twee Twentse eredivisieclubs aanhangt, komt er nog redelijk van af. Heracles Almelo is op biergebied zelfs de goedkoopste club van de competitie.