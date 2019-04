Oomen als meesterknecht voor Dumoulin naar de Giro

,,Ik zou eigenlijk de Tour de France rijden, maar er zijn nogal wat dingen veranderd”, legt Oomen uit op de site van Team Sunweb. ,,Het is jammer dat Wilco de Giro niet kan doen en het zal moeilijk zijn om hem te vervangen. Maar ik ga mijn best doen en ik ben blij dat ik voor Tom kan rijden. Hij verdient de best mogelijke ondersteuning.”

Dumoulin gaf eerder al tegenover deze site aan dat Oomen de enige vervanger kon zijn voor Kelderman. ,,De enige renner die qua niveau bergop bij Kelderman in de buurt komt, is Sam Oomen,’’ zei Dumoulin. ,,Maar Sam is gepland voor de Tour en ik weet niet of de ploeg dat nog omzet. Ik vind zelf ook dat Sam klaar is voor de Tour. Maar het hoofddoel van de ploeg is de Giro en dan is het een afweging. Als hij met heel veel goede zin naar de Giro wil gaan om mij te helpen, dan vind ik dat supercool. Maar de ploeg zal de knoop doorhakken en niet ik en ook niet Sam. Maar ik geloof heilig in intrinsieke motivatie. Je kunt niet naar de Giro gaan omdat de ploeg dat zegt.’’



Oomen , die vorig jaar nog als negende eindigde in de Giro, reist nu af naar Tenerife voor een hoogtestage. Dumoulin, Jai Hindley en Robert Power zitten daar al.