Oost-Europa-specialist AZ is weer in Oekraïne

Door Nik Kok



Daar lopen ze weer in een Oost-Europese stad, de spelers van AZ op de traditionele stadswandeling voor een Europese wedstrijd. En karakteristiek ook, voor het fraaie gebouw met de felle kleuren staat een verstofte Lada. Het zijn de kenmerken die club inmiddels bekend zijn. In Nederland geldt AZ als dé Oost-Europa-specialist als het gaat om Europacupwedstrijden. Vanavond speelt het tegen het Oekraïense FC Marioepol. In Odessa, fraaie stad aan de boorden van de Zwarte Zee. Daar was AZ dan nog nooit geweest.



Maar in Oekraïne wel. Voor de vijfde keer al. Shakthar Donetsk, Dnipro Dnipropetrovsk, Dinamo Kiev en Metalist Charkov speelden al eens eerder tegen de Alkmaarders. Bij die laatste trip naar Oekraïne gaf trainer Gertjan Verbeek in een overvolle perskamer een vrij ludiek antwoord op de vraag hoe het kwam dat Oekraïense clubs toch zo rijk konden zijn. ‘Zwart geld’ zei hij, het journaille in verbijstering achterlatend. Op de terugvlucht weigerde het vliegtuigpersoneel bij te tanken wat een vertraging van enkele uren veroorzaakte. Een tussenstop in Bulgarije was hoognodig.

Volledig scherm De AZ-selectie maakt een wandeling door Odessa. © BSR Agency

AZ speelde verder in – vinkt u even mee – Bulgarije, Polen, Tsjechië, Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland, Moldavië (Transnistrië) en Roemenië. De bingokaart is overigens nog niet vol. Hongarije, Slowakije, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië staan nog op de verlanglijst. De langste reis was naar Kazachstan (bij China). Tegen FC Sheriff Tiraspol speelde het in de niet erkende staat Transnistrië. Het was toen sowieso een Oost-Europees jaar voor de club. In de poulefase van de Europa League speelde AZ toen naast FC Sheriff Tiraspol ook tegen BATE Borisov en Dynamo Kiev.

‘Veilig’ Odessa

De tijd dat obscure clubs in verre oorden nog voor verrassingen konden zorgen is allang voorbij. Ook van de laagste divisies zijn beelden vandaan te toveren. Maar live aan het werk zag AZ, FC Marioepol recent niet. Vanwege het negatieve reisadvies in Marioepol, de stad waar de opponent van AZ normaliter haar thuiswedstrijden afwerkt. Vanavond wordt er gespeeld in het ‘veilige’ Odessa op 600 kilometer van het eigen Illitsjivets-stadion, ver weg van het Russisch-Oekraïense conflict dat inmiddels al enkele jaren duurt.

AZ-trainer Arne Slot denkt de opponent van vanavond niettemin goed te kennen. ,,Door de beelden die we hebben gezien. Omdat we in de voorbereiding tegen Oleksandria speelden, kan ik de kwaliteit goed inschatten.” Marioepol won afgelopen weekend nog van Oleksandria.



Mocht AZ de tweeluik met Marioepol dan kan het zich trouwens hoogstwaarschijnlijk weer opmaken voor een Oost-Europese reis. Het Tsjechische Viktoria Plzen is favoriet tegen Royal Antwerp. Pas als AZ die ronde doorkomt plaatst het zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League.