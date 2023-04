‘Oosting wordt sowieso de nieuwe trainer van FC Twente, het zit nog vast op de kleur van z'n auto’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Enschede is de komst van een nieuwe trainer aanstaande: Joseph Oosting. Dat is een kwestie van dagen, vertelt Twentewatcher Leon ten Voorde. „Het gaat nog om de kleur van z'n auto", vertelt Leon over de onderhandelingen tussen FC Twente en de huidige trainer van RKC Waalwijk. „Maar hij wordt sowieso de nieuwe trainer van Twente.”

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar voorafgaand aan De Graafschap - Heracles Almelo verzamelden supporters van de Almeloërs zich bij een café in Doetinchem om vanaf daar naar het stadion te lopen. Dat verliep gebroederlijk en zonder incidenten. In het stadion zag je echter dat supporters elkaar aan het opjutten waren. „Zo lang het bij gebaren blijft, zie ik het probleem niet", aldus Heracleswatcher Ralph Blijlevens.

Promotie en plek vier

Met nog zes duels te gaan heeft Heracles nog acht punten voorsprong op Almere City, dus met die promotie komt het wel goed. Toch? „In Almelo blijven ze nog wat voorzichtig", vertelt Ralph. „Almere moet nog tegen ADO en PEC, dus die marge voor Heracles is wel voldoende.” Ralph verwacht ook geen problemen tegen Roda JC, vrijdag. Het is nog even afwachten hoe de ziekenboeg ervoor staat in Almelo.

Voor FC Twente is plek vier plots weer een serieuze mogelijkheid. AZ verloor van Sparta en dus is het gat tussen de Alkmaarders en de Tukkers nog maar drie punten. En dan heeft FC Twente ook nog een beter doelsaldo. „Ik denk dat ze in Alkmaar best een beetje zenuwachtig worden", vertelt Leon. „Al speelt Twente dit weekend uit bij FC Utrecht en dat is altijd een lastig potje.”

Tot slot gaat het ook nog over de gezamenlijke jeugdopleiding. Kan FC Twente nog onder die samenwerking uit, vraagt luisteraar Jasper Huizinga zich af. Het antwoord? Dat wordt gegeven in de nieuwste aflevering van De Ballen Verstand.

Heb jij een vraag over FC Twente of Heracles Almelo, of een andere voetbalvraag? Mail ‘m dan naar podcast@tubantia.nl en wellicht beantwoorden we jouw vraag in een volgende aflevering.

