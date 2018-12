Ootmarsum eerste ‘Stad van de Ronde’

WK darts LIVE | Wattimena begonnen aan WK-partij tegen Engelsman Barnard

13:51 In Alexandra Palace in Londen zijn we toe aan de achtste dag van het WK darts. De ochtendsessie, met daarin de Nederlander Jermaine Wattimena, begint om 13.30. Volg het op de voet in ons liveblog.