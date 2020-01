‘Op de Weissensee houden we onze cultuur in stand’

Oppermach­ti­ge Nadal door, Monfils klopt Gulbis

9:01 Rafael Nadal heeft overtuigend de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De als eerste geplaatste Spaanse tennisser kwam in de wedstrijd tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta geen moment in de problemen. De Fransman Gaël Monfils won in drie sets van de Let Ernests Gulbis.