Op deze data raast de Vuelta in 2020 door Nederland

De wielerronde start op vrijdag 14 augustus met een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer met start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht. De ronde vervolgt de tweede en derde etappe in Noord-Brabant. ,,We zijn erg enthousiast over een nieuwe officiële start vanuit het buitenland”, laat Vuelta-directeur Javier Guillén weten. Na 2009 (in Assen) is het de tweede keer dat de Vuelta in Nederland van start gaat. ,,De provincies Utrecht en Brabant zijn absoluut de beste gastheer die we maar kunnen wensen.”