'Op deze manier gaat FC Twente geen wedstrijden winnen'

CIJFERSPEL Dit is waarom Vincent Vermeij zo belangrijk is, zonder dat hij scoort

12:47 ALMELO - Vincent Vermeij speelde afgelopen zaterdag zijn vijfde achtereenvolgende wedstrijd in de basis bij Heracles. Afgelopen zaterdag was hij goed voor één assist. Het aantal doelpunten dit seizoen staat op twee. Maar het valt vooral op hoe actief hij in de lucht is.