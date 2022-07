Op deze tijden komen Max Verstappen en collega’s in actie bij de GP van Hongarije

Met video Michael van Gerwen eindelijk weer écht ‘Mighty Mike’: ‘Er is op dit moment niemand beter dan ik’

Als het na zijn eindzege in de Premier League nog niet duidelijk was, dan is dat het nu wel na het binnenhalen van de Phil Taylor Trophy op het World Matchplay: Michael van Gerwen is terug. Mighty Mike heeft de vervelende coronaperiode achter zich gelaten en dendert ook na zijn polsoperatie als vanouds over tegenstanders heen. ,,En er zit nog meer in de tank.”

25 juli