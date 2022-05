Op deze tijden komt Max Verstappen in actie bij de Grand Prix van Spanje

Na zijn zege bij zijn debuut voor Red Bull, in 2016, won Max Verstappen nooit meer in Spanje. Vijf keer op rij was Lewis Hamilton de beste. De kans dat de Brit er een zesde keer aan toevoegt is gezien zijn optreden dit jaar te verwaarlozen. Mogelijk wordt het voor Verstappen drie op een rij - na Imola en Miami. Op het in 1991 opgeleverde circuit, waar de coureurs elk voorjaar enkele (winter)testdagen hebben, heeft Verstappen in 1.18.149 nog altijd wel de snelste raceronde.