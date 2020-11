Op karakter naar de wereldtop: Zet Wesley Koolhof kroon op zijn carrière?

Door Rik Spekenbrink



Als Wesley Koolhof op 13 februari 2013 in Ahoy zijn debuut maakt op de ATP Tour, zitten zijn ouders op de tribune. Vader Jurrie - vroeger goaltjesdief bij onder meer PSV en op dat moment voetbaltrainer - en moeder Monique Westerdijk, voormalig hockeyinternational. ,,Dus die weten wel hoe topsport werkt. Ik was echt bang om mijn eerste ballen te missen bij het inspelen”, zou Koolhof op de persconferentie zeggen. Daar is de stemming opperbest, ondanks de nederlaag in de dubbelpartij met partner Stephan Fransen. Na de wedstrijd heeft Koolhof uit zichzelf nog twintig minuten handtekeningen uitgedeeld op de eerste ring van het stadion. Hij pakt zijn moment.