Op Kirsten Wild staat dit voorjaar geen maat

„Voor mij is het wel een beetje een gok in de finale. We kunnen met WNT de wedstrijd niet dragen, dat moeten andere teams doen. Dus heb ik het niet helemaal in eigen hand als het bij elkaar blijft. Lisa Brennauer was vandaag belangrijk voor me. Ondanks een lekke band weet ze me keurig van voren af te zetten. Ja en dan heb ik de ervaring, de inhoud en op dit moment de vorm om het af te maken. Of ik nu de snelste van het peloton ben? In de afgelopen twee wedstrijden wel, maar ik moet zeggen dat de concurrentie heel sterk is, zeker in deze Women’s WorldTour-wedstrijden. Ik weet mijn piek van het WK Baan nog door te trekken, maar weet niet hoelang die piek kan aanhouden. Ik rijd nog de Ronde van Vlaanderen en de Healthy Ageing Tour en dan ben ik wel even aan een kleine pauze toe.”