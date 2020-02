‘Opa’ Theo Bos heeft nog één droom: ‘Het zou de cirkel rond maken’

Sayonara Theo.

,,Konnichiwa, konbanwa.”

Kono intabyū wa nihongode dekimasu?

,,Wakarimasen.”



Ja, daar moeten we afhaken. Wat zei je precies?

,,Dat ik het niet snapte.”

Ah. We vroegen of we dit interview in het Japans konden doen.

,,Oh, hahaha. Nou, nee dus.”