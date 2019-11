Opa van Max Verstappen overleden

De laatste jaren werd de zeventiger vooral bekend van zijn café Housmans in Montfort waar veel mensen samenkwamen om de verrichtingen van zijn racende kleinzoon te volgen. Daarnaast kwam hij in het nieuws vanwege de ruzie met zoon Jos Verstappen. Frans zou mishandeld zijn door Jos. Na een zware discussie duwde Jos zijn vader ‘iets te hard en sloeg ik met mijn stoel achterover’, zei Frans destijds over het voorval. Er was sprake van een woordenwisseling, maar er werd volgens Frans niet geslagen.

Trots

Wel was opa Frans enorm trots op Max. Dat bleek in 2016 direct toen Max in Spanje zijn eerste race reed voor Red Bull Racing. In café Housmans zag Frans, samen met honderden fans, hoe zijn kleinzoon de eerste overwinning op het hoogste niveau behaalde. Na de Grand Prix sprak hij lovend tegenover deze nieuwssite: ,,Hier zijn geen woorden voor. Wat dat manneke allemaal doet en presteert! Ik heb altijd gezegd: geef Max een goede auto en hij laat het zien. Toen hij in de race aan kop kwam, wist ik: dit geeft hij niet meer uit handen. En toen hij over de finish kwam, stonden de traantjes in mijn ogen.’’