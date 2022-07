Opeens houdt iedereen van tennis: ‘Sportsucces bevredigt onze behoefte’

Carlos Sainz beleeft primeur op ‘speciale plek’: ‘Ik bleef geloven dat het kon’

Carlos Sainz noemde zijn eerste zege ooit in de Formule 1 “fantastisch”. ,,Ik weet verder niet wat ik moet zeggen. Na 150 races haal ik eindelijk mijn eerste zege in een grand prix. In een Ferrari en op Silverstone. Het is een bijzondere dag”, zei de Spanjaard kort na zijn winst in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

3 juli