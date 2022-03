Openingsrace eindigt voor Max Verstappen in koningsdrama, Charles Leclerc wint na knotsgekke slotfase

GP van BahreinEen nieuw tijdperk in de Formule 1 begon voor wereldkampioen Max Verstappen met een koningsdrama. Met 0 WK-punten vanwege een late uitvalbeurt en het besef dat Ferrari nu de sterkste is. Vertrokken van poleposition hielp Ferrari-coureur Charles Leclerc de Scuderia aan de eerste zege in tweeënhalf jaar tijd.

Door Arjan Schouten



Zilver, toch jarenlang de kleur die Max Verstappen vooral in de gaten moest houden, is na een winter vol veranderingen rood geworden. Ferrari-rood. Een Grand Prix lang keek de Red Bull-coureur in Bahrein tegen de rode kont van Charles Leclerc aan, die ook al schuin voor hem op de startgrid stond, na de snelste kwalificatie. Tot drie keer toe schoot hij er even langs, net na de pitstops op vers rubber, maar even zo vaak had Leclerc meteen weer een antwoord.

Bekijk hier hoe Verstappen en Leclerc vochten om de koppositie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na een late safety car dacht de wereldkampioen ongetwijfeld nog een ultieme kans te krijgen op een inhaalactie, maar na de herstart moest hij vooral Carlos Sainz van zich afhouden. En toen P2 wel zo’n beetje definitief het maximale leek, begon ook de RB18 nog te sputteren. ,,Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er met mijn batterij?“, vroeg Verstappen in wanhoop over de boordradio, terwijl het tempo uit zijn wagen vloeide en de een na de ander hem inhaalde. Daar aan de pitmuur bleef een passend antwoord uit, maar werd hij wel gesommeerd met nog twee rondjes te gaan binnen te komen. Toen vervolgens ook Sergio Pérez zijn podiumplaats voorin nog in rook op zag gaan, was het koningsdrama voor Red Bull Racing compleet.

Zo kwam de race voor Verstappen voortijdig ten einde

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zo goed leken ze er voor te staan, na een vlekkeloze winter. Daar kwam al het besef dat Ferrari er minstens zo goed voor stond en dat liet de Scuderia wel zien met een 1-2’tje voor Leclerc en Sainz. ,,We wisten dat we een grote kans hadden als team, maar beter hadden we niet aan dit seizoen kunnen beginnen”, jubelde de Monegaskische winnaar, die zijn geluk niet op kon. ,,Wat is dit fijn voor het team, ik ben zo ongelofelijk gelukkig”, aldus Leclerc, die met Sainz aan de champagne mocht. ,,Ik ga niet liegen, dit was voor mij niet eens een eenvoudige dag met Max voor mijn neus. Maar opeens zag ik flitslichten achterop zijn auto, toen dacht ik: dit is mijn kans", voegde Sainz daar nog aan toe.

Volledig scherm Charles Leclerc en Ferrari vieren feest. © REUTERS

Dat nota bene Lewis Hamilton nog als derde het podium op mocht, gevolgd door George Russell zal pijn doen bij de formatie uit Milton Keynes. Helemaal nergens was de wereldkampioen bij de constructeurs, de enige Mercedes voorop was de zwarte safety car die na een fik bij Pierre Gasly wat rondjes draaide. Maar door de pech van Red Bull kwamen ze toch nog in de wedstrijd. ,,Heel onfortuinlijk voor Red Bull Racing”, vertelde Hamilton, die zijn gang naar het podium amper kon bevatten. ,,Dit was zo’n extreem lastige race voor mij, we hebben heel veel werk te doen. Ik had eigenlijk totaal geen tempo en dat draaien we echt niet zomaar even om. We hebben héél veel werk te doen.”

Zo kreeg de opener in Bahrein bijzonder veel stof tot napraten. Bij de winnaars en de verliezers. Maar saai was de aftrap van een nieuw tijdperk alvast niet. Verre van dat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.