'Opgeblazen' droomtransfer Van Weert geklapt, Van Bommel neemt Arzani mee

Van Bommel neemt Arzani mee naar Eindhoven

Volgens de Australische nieuwszender SBS zou Mark van Bommel, de kersverse PSV-trainer en assistent van Bert van Marwijk bij de Socceroos , toptalent Daniel Arzani willen meenemen naar Eindhoven. Arzani (19) is als speler van Melbourne City de jongste voetballer op het WK. Ook Ajax, AZ en PEC Zwolle zijn genoemd in de jacht op de dribbelaar van Down Under. Arzani heeft wel oren naar een verhuizing naar West-Europa.

Van Weert keert terug bij Groningen

De droomtransfer van Tom van Weert naar Sporting Clube de Portugal is geklapt. De aanvaller meldde zich gisteren 'gewoon' op de eerste training van FC Groningen. ,,Het zag er allemaal heel spectaculair uit en er werd groots over bericht, maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee en was het ook snel weer voorbij'', zegt Van Weert vandaag in Dagblad van het Noorden. ,,Het is allemaal een beetje opgeblazen. Er heeft wel iets gespeeld, er is contact geweest, maar het was eigenlijk meer een samenloop van omstandigheden."