Opgelapte Djokovic stoot met 300ste grandslamzege door tot kwartfinales

Djokovic sloeg door de kwetsuur zijn training van zaterdag over en liet zich onderzoeken, maar leek tegen Raonic weinig hinder te ondervinden. ,,Als het ieder ander toernooi was dan een grand slam, had ik me zeker weten teruggetrokken", vertelde de nummer 1 van de wereld na de gewonnen vierderondepartij. ,,Tot aan het einde van mijn warming-up wist ik nog niet of ik wel ging spelen.”



Op het hardcourt van de Rod Laver Arena was het juist Raonic die weer eens te maken kreeg met fysiek ongemak. Hij hield de Serviër goed bij en won zelfs de tweede set, maar moest een medische time-out aanvragen door een blessure aan zijn voet. Daar profiteerde Djokovic van en in iets minder dan drie uur was het afgelopen.



Het was de derde wedstrijd op een rij dat achtvoudig kampioen Djokovic een set moest afstaan. Tegen Fritz had hij vijf sets nodig en tegen diens landgenoot Frances Tiafoe een ronde eerder vier sets.