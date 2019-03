Opgeleefde Kyrgios treft Zverev in finale Acapulco

Bijen: ‘Het ziet er nog steeds goed uit voor ons’

1 maart KERKRADE - De zegereeks is voorbij, dat is jammer, vindt FC Twente-verdediger Peet Bijen. „Maar uit bij Roda JC is het mogelijk. Misschien is het een wake up call voor ons, we speelden voor rust te sloom en te gemakzuchtig.”