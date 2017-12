Ophef over komst 'eregast' Armstrong naar Ronde van Vlaanderen

,,Armstrong wil graag naar Vlaanderen komen om zijn verhaal te vertellen en om zijn favoriete eendagswedstrijd live te beleven'', liet organisator Wouter Vandenhaute weten. ,,Voor hem is het ook een terugkeer naar de wielersport en wat mij betreft is hij welkom. Lance Armstrong is en blijft een groot kampioen. Ik heb al jaren het gevoel dat hij vooral gestraft is voor zijn arrogantie."



Armstrong moest onder meer zijn zeven eindzeges in de Ronde van Frankrijk inleveren na zijn dopingbekentenis in januari 2013 (zie kader onderaan). Sindsdien is hij vrijwel nergens meer welkom in het professionele wielrennen. ,,Hij is een gelouterd man, die vrede heeft met zijn lot", zei Vandenhaute.