Ophef over spontaan promotiefeestje FC Saarbrücken

Een spontaan promotiefeestje van enkele spelers, stafleden en officials van FC Saarbrücken heeft in Duitsland de nodige commotie veroorzaakt. Door de definitieve beëindiging van het seizoen in de Regionalliga Südwest vanwege de coronacrisis keert de club voor de eerste keer na zes jaar terug in de derde Bundesliga. Dat bondsbesluit leidde in de stad onder meer tot vrolijke taferelen op straat waarbij ook verscheidene clubmensen werden gesignaleerd.

De voorschriften ten aanzien van het gezondheidsprotocol werden tijdens het volksfestijn allerminst in acht genomen. Dat is extra pikant, omdat 1. FC Saarbrücken op 9 juni nog een belangrijk duel wacht in de halve finales van de Duitse beker, met als tegenstander Bayer Leverkusen, de ploeg van trainer Peter Bosz. In de Bundesliga wordt inmiddels weer gevoetbald, maar onder zeer strenge voorwaarden vanwege het coronavirus.

,,Voor ons is de quarantaineperiode voor die wedstrijd nog niet aangebroken”, trachtte voorzitter Hartmut Ostermann alle kritiek nog enigszins te pareren. ,,Maar we gaan het gedrag van de betrokken personen intern nog wel even duidelijk aan de orde stellen. Ik weet dat je pure vreugde niet helemaal kunt beteugelen. We moeten ons daarbij echter wel aan de hygiëneregels houden.”