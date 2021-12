Opluchting voor Van Duijvenbode: ‘Aubergenius’ test negatief en kan gewoon spelen tegen Price

‘Double trouble’ voor Noppert bij uitschake­ling op WK darts: ‘Niet des Danny's’

Het is Danny Noppert opnieuw niet gelukt de laatste 16 te bereiken op het WK darts. De 30-jarige Fries moest na zes spannende sets zijn meerdere erkennen in Ryan Searle uit Engeland: 4-2. Kansen op meer waren er zeker, maar op belangrijke momenten gingen de dubbels er niet in voor The Freeze. ,,Het viel vanmiddag gewoon niet.”

28 december