Opmerkelijk besluit Raducanu na sensatie op US Open: 'Moeilijk om dat gesprek met iemand te voeren’

Raducanu wil een coach met meer ervaring op het hoogste niveau. ,,Na zo’n overwinning is het natuurlijk moeilijk om dat gesprek met iemand te voeren. Maar ik heb iemand nodig die meer ervaring op het hoogste niveau heeft. Ik denk dat het voor mij gewoon echt is wat ik nodig heb. En vooral nu, omdat het zo nieuw voor me is, heb ik echt iemand nodig die me kan begeleiden en die alles al eens heeft meegemaakt”, zei Raducanu.



De 18-jarige won als qualifier de titel in New York zonder een set te verliezen. Ze werd zo de eerste Britse vrouw in 44 jaar die een grand slam won. Richardson (47) was de trainer van Raducanu sinds ze 10 jaar oud was.