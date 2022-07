Opmerkelijk interview Twentse international Jill Roord: ‚De bondscoach is aan het leren’

De 35-jarige Engelse coach Parsons ligt al sinds zijn entree bij Oranje onder het vergrootglas. Ook intern, zo wordt wel duidelijk uit de woorden van Roord. „De eerste keer dat hij er was hebben we meteen aangegeven: deze bespreking duurt te lang. Nu zijn ze korter, maar soms denk ik: was hier een bespreking voor nodig en zo lang? Maar hij is aan het leren, het wordt beter. Hij geeft meer besprekingen dan Sarina (Wiegman, zijn voorganger, red,).”

Vijftig procent haakt af

Roord noemt Parsons een aardige man, maar geeft toe dat ze nog steeds moet wennen. „Hij praat veel. Niet alleen over voetbal, maar ook over andere dingen die hij belangrijk vindt: normen en waarden, de sfeer in het team. Hij stelt ook veel vragen. Als ik zeg dat ik me niet fijn voel, dan vraagt hij: waarom voel je je niet fijn? Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook weleens lachen: wat is dit voor vraag? En dat wordt hem ook verteld.”