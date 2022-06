Opnieuw drama voor Ferrari: Leclerc valt weer uit met motorproblemen

Van Hanegem opent Abdelhak Nouriplein in Amsterdam

Het voetbalpleintje in de wijk Geuzenveld in Amsterdam-West is omgedoopt tot het A. Nouriplein. Op de plek waar Abdelhak Nouri jarenlang aan zijn techniek werkte was Feyenoord-icoon Willem van Hanegem vandaag degene die het plein opende.

