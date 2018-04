Opnieuw jonge Belgische renner overleden

Pusic doet beroep op sportieve plicht PSV

21:23 ENSCHEDE – Iedereen sprak na afloop over Sparta, dat woensdag aantreedt tegen NAC. Maar ook Roda JC is nog in te halen, stelde FC Twente-trainer Marino Pusic vast. “Ik verwacht van de landskampioen dat ze het seizoen waardig afsluiten”, deed Pusic een beroep op de sportieve plicht van PSV, dat woensdag speelt tegen Roda.