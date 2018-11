Opnieuw mijlpaal voor Ronaldo: eerste met 100 zeges in Champions League

Trefzekere Robben steunt trainer Kovac: ‘Hij is een van ons’

Met twee karakteristieke doelpunten heeft Arjen Robben zijn trainer Niko Kovac een steuntje in de rug gegeven. Volgens Duitse media wordt Kovac deze week ontslagen bij Bayern München. De vraag is echter of de clubleiding nog wel overgaat tot deze ingreep na de overtuigende zege op Benfica in de Champions League (5-1).