Opnieuw sneuvelt een trofee bij Red Bull: ‘Nee, niet weer!’

Met video Eindelijk raak voor Arantxa Rus: tennisster pakt na droomweek in Hamburg eerste WTA-titel

Ze is 32 jaar en loopt al vijftien jaar mee op de tour. Maar vanmiddag beleefde Arantxa Rus in Hamburg het voorlopige hoogtepunt in haar carrière. Ze won haar eerste WTA-titel door in haar eerste WTA-finale de 19-jarige Duitse Noma Akugue Noha te verslaan (6-0, 7-6 (3)) en bekroonde daarmee een droomweek. Eens te meer het bewijs dat de aanhouder wint.