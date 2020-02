Opnieuw succes voor Sunweb in Herald Sun Tour

Zes vragen Roda JC: in alle opzichten dolende

5 februari Roda JC ontdeed zich vanmorgen van hoofdtrainer Jean-Paul de Jong, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de slechte resultaten bij de Limburgse club. Maar dat het met het vertrek van de Utrechter veel rustiger is geworden in het Parkstad Limburg Stadion? Niet echt. Zes vragen over de broeierige vulkaan uit Kerkrade.