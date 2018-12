Opnieuw toernooizege voor Geerdinck

Geerdinck won in Groningen de 500 en de 1500 meter. De sprint legde de Hengeloër van Team easyJet af in 36,72 seconden, terwijl zijn 1.51,20 op de schaatsmijl ook de snelste tijd was. Op de 5000 en de 10.000 meter eindigde Geerdinck tweemaal als tweede achter Marwin Talsma. Die was flink sneller op de langere afstanden, maar leverde teveel tijd in op de 500 en 1500 meter om de strijd om de eindzege in Groningen aan te kunnen gaan.