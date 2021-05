Opnieuw topduel met Nederlandse arbitrage

‘Team Kuipers’ wordt gecompleteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Vierde official is de Griek Anastasios Sidiropoulos. Pol van Boekel is in Manchester VAR.



In de andere halve finale van de Champions League spelen Real Madrid en Chelsea woensdag in Londen de terugwedstrijd. Het eerste duel tussen die beide ploegen in Madrid (1-1) werd geleid door Danny Makkelie.