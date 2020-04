Opnieuw versterkingen voor Eurosped

Kirsten Spruijt

Voor de diagonaalpositie komt Kirsten Spruijt over van VZ Zwolle. De 21-jarige werd volgens coach Diane Rademaker al een tijdje gevolgd en heeft een aantal jaren geleden ook al eens meegetraind. „Toen was ze te jong om de overstap te maken. Met haar lengte (1,87 meter) en haar blokkerings- en aanvalskracht is zij een ideale speelster voor de diagonaalpositie.”

Lisa Boer

De tweede nieuwste aanwinst is Lisa Boer. De 22-jarige middenspeelster heeft van jongs af aan bij Sudosa in Assen gespeeld. Na drie seizoenen in het eerste team vindt zij het nu tijd voor haar volgende stap. Rademaker is blij met de ervaring die Boer aan het team toevoegt. „Gekoppeld aan de power in haar aanval en haar fanatisme en haar bloedhekel aan verliezen is dit een speelster die de nodige drive aan Eurosped zal geven”, vindt trainer Jan Berendsen.

Acht nieuwkomers

Met de komst van Kirsten Spruijt en Lisa Boer bedraagt het aantal nieuwkomers in de selectie van trainer Jan Berendsen op maar liefst acht. Eerder al verbonden Wies Bekhuis (Set-Up’65), Evie van Kerkvoorde (Set-Up’65), Anneclaire ter Brugge (Talentteam), Lieke Hilgenberg (Apollo 8), Lisanne Baak (Sliedrecht Sport) en Laura Roelofs (De Bevers) zich aan de Vroomshoopse eredivisionist.

Blijvers

Van de huidige selectie heeftspelverdeelster Charlot Vellener haar contract bij Eurosped met twee jaar verlengd. Met de nog jonge en talentvolle Jolien Knollema wil het bestuur van de stichting in gesprek om haar ook na volgend jaar bij de ploeg te houden. „Als de situatie zich weer enigszins heeft genormaliseerd gaan we met haar in gesprek om te ervaren of we op dezelfde golflengte zitten”, aldus coach Diane Rademaker.

Operatieve ingreep

Voor Vera Mulder, die afgelopen seizoen een zware knieblessure opliep, is het wachten op een chirurgische ingreep. Vanwege de coronaperikelen is de operatie nog niet gepland. Tijdens haar revalidatie zal Mulder bij Eurosped betrokken blijven, waar ze de wedstrijdscouting voor haar rekening gaat nemen. Eenmaal volledig hersteld en weer terug op het oude niveau kan Mulder zich weer aansluiten bij de selectie.

Volgens bestuurslid Marcel Jansink, verantwoordelijk voor de technische zaken, is Eurosped ‘nagenoeg compleet’. „We zijn in gesprek met speelsters voor de twee overgeblevene posities van passer/loper, maar willen ook de deur op een kier laten voor speelsters die hebben aangekondigd hun kansen in het buitenland te willen beproeven of die vanuit het buitenland terug willen keren naar de Nederlandse eredivisie.”

