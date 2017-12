Opnieuw zilver voor Leenstra op 1500 meter

Leenstra, die al drie jaar wacht op haar vijfde wereldbekerzege op een individuele afstand, was met haar tweede zilveren plak niet echt tevreden. ,,Vorige week wel, toen was ik echt superblij'', zei de 28-jarige rijdster bij de NOS. ,,Maar nu baal ik een beetje. Het podium went kennelijk snel.''

Leenstra stelde vrijdag in Utah op de ploegachtervolging met Melissa Wijfje en Van Beek een olympisch startbewijs op dit onderdeel veilig (tweede). ,,Dat was een zware race, vooral in de slotronde was ik leeg'', blikte ze terug. ,,Die wedstrijd zat vandaag nog in mijn benen. Ik voelde de vermoeidheid en daardoor moest ik Takagi in het laatste deel laten gaan. Het is heel knap wat ze dit seizoen laat zien. Ze is echt supersterk en bouwt haar races heel goed op.''