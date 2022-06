Oppermachtige Max Verstappen pakt pole in Canada en ziet teamgenoot Sergio Pérez crashen: ‘Het was tricky’

Met video'sMax Verstappen heeft voor de tweede keer dit seizoen pole position gepakt. Terwijl zijn belangrijkste concurrenten in de strijd om de wereldtitel het in de kletsnatte kwalificatie in Montréal lieten afweten, was de Nederlander ongenaakbaar.

Door Marijn Abbenhuijs



Óók snel zijn over één ronde. Het was waar Max Verstappen de laatste weken voortdurend op hamerde. Terwijl de regerend wereldkampioen uitstekend voor de dag bleef komen in de races en de koppositie van het kampioenschap van dit jaar stevig in handen nam, wees hij naar de tekortkomingen van zijn Red Bull. Het lukte hem namelijk al vier races op rij niet om een kwalificatie te winnen en dat zat hem dwars.

Tijdens de Grand Prix van Canada maakte hij eindelijk korte metten met die droogte. Op een kletsnat Circuit Gilles Villeneuve, waar het de hele dag had geregend, won hij afgetekend, terwijl hij het niet hoefde op te nemen tegen zijn belangrijkste concurrenten in dit kampioenschap.

De belangrijkste gebeurtenis in het voorstadium van de kwalificatie was namelijk de crash van Sergio Perez. De Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen reed zijn Red Bull met een flinke snelheid de muur in tijdens de tweede kwalificatieronde en moest de strijd om pole position staken. De misrekening van de huidige nummer 2 in het kampioenschap zorgde ervoor dat hij morgen als dertiende start bij de Grand Prix van Canada.

Bekijk de crash van Sergio Pérez:

Dat is wel nog voor Charles Leclerc, de nummer 3 van het WK. Maar dat was van tevoren al bekend. De Monegask heeft al voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe motor, waardoor hij helemaal achteraan moet starten. Hij bemoeide zich daarom slechts met de eerste kwalificatieronde en kwam in de tweede ronde niet meer de baan op.

Fernando Alonso

En dus wordt Verstappen vooraan de grid niet vergezeld door zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Op de voorste startrij wordt hij namelijk vergezeld door Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard klokte in zijn Alpine, ruim 0,6 seconde achter de Nederlander de tweede tijd en hield Ferrari-coureur Carlos Sainz achter zich. Maar belangrijker dan de prestaties van zijn concurrenten, was voor Verstappen de manier waarop hij zelf voor de dag kwam. Hij won voor de tweede keer dit seizoen ook over één rondje. In Imola plaatste hij zich al als eerste voor de sprintrace, nu doet hij dat ook voor de echte race.

,,Het was tricky”, aldus Verstappen direct na de kwalificatie. ,,We bleven kalm en maakten de goede keuzes in lastige omstandigheden. Daar ben ik heel blij mee. Het is mooi om hier eindelijk weer te zijn en pole te pakken. Het is altijd een mooi parcours om te rijden en ik kijk uit naar morgen.” ,,Tijdens de laatste training hadden we problemen met de bandentemperatuur, maar tijdens de kwalificatie ging het goed", voegde Verstappen toe bij Viaplay. ,,Ik verwacht dat er morgen weinig verschil zal zijn met Ferrari.” Ook Alonso was uiteraard tevreden en de 40-jarige Spanjaard van Alpine heeft grote plannen. ,,Ik denk dat ik Max aan ga vallen in de eerste bocht”, zei hij lachend. Pérez vertelde dat hij zelf na zijn crash weer op de baan geduwd wilde worden. Dat mocht echter niet van de racedirecteur.

