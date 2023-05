Oppermachtige Red Bull is kwetsbaar op stratencircuit Monaco, concurrentie ruikt kansen

Problemen voor Verstappen in eerste training Monaco: 'Zo ga ik crashen’

Werk aan de winkel voor Max Verstappen en Red Bull Racing in Monaco. De Nederlandse wereldkampioen klaagde tijdens de eerste vrije training een uur lang over zijn auto en kwam in zijn woonplaats niet verder dan P6, op bijna negen tienden van de toptijd van Carlos Sainz. De training eindigde onder een rode vlag.