Oprichter en eigenaar Red Bull-imperium Dietrich Mateschitz (78) overleden

Mateschitz richtte Red Bull in de jaren tachtig op en meldde zich begin jaren negentig in de Formule 1, waar hij een belangrijke rol speelde bij Sauber. Vanaf 2005 racet Red Bull in de hoogste autosportklasse. Van 2010 tot en met 2013 vierde het team hoogtijdagen, door met Sebastian Vettel vier wereldtitels op rij te pakken. Tot vorig seizoen bleef een kampioenschap uit. Dit seizoen veroverde Max Verstappen zijn tweede titel op rij. Bovendien won Red Bull sinds 2005 al 89 races en vier constructeurstitels.

Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van de Formule 1, reageerde aangeslagen. ,,Ik ben diep bedroefd over het nieuws dat Dietrich Mateschitz, een enorm gerespecteerd en geliefd lid van de Formule 1-familie, is overleden. Hij was een ongelooflijke visionaire ondernemer en een man die onze sport hielp veranderen en het merk Red Bull creëerde dat over de hele wereld bekend is.