Opsteker voor Liverpool: Firmino mee naar Madrid

De Braziliaanse aanvaller stond sinds eind april aan de kant vanwege een spierblessure. Firmino werd de afgelopen weken klaargestoomd voor de eindstrijd in Madrid.



Manager Jürgen Klopp sprak eerder deze week al de hoop uit dat de Braziliaan zou kunnen spelen. ,,Van wat we hebben gezien, zag het er goed uit'', aldus de Duitser, die geen beroep kan doen op Naby Keïta. De middenvelder uit Guinee liep in het eerste duel met FC Barcelona in de halve finales van de Champions League een spierblessure op. Liverpool verloor in Camp Nou met 3-0, maar haalde alsnog de finale door de return op Anfield met 4-0 te winnen.



Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum maken vanzelfsprekend deel uit van de selectie van 23 spelers. Als invaller vertolkte Wijnaldum tegen Barcelona met twee doelpunten een hoofdrol. De finale in het stadion van Atlético Madrid begint zaterdagavond om 21.00 uur.