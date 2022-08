Optimisme na eerste Tour de France Femmes: ‘Ik zie deze koers nog 100 jaar plaatsvinden’

,,Ook al evolueert het vrouwenwielrennen, het economisch model is nog altijd fragiel. Ploegen zijn niet zo heel groot”, aldus Rousse. ,,Bij de mannen heb je teams van 28, 30 renners; vrouwenteams zijn kleiner. Dat is een aspect waar we rekening mee moeten houden. Acht dagen, meteen na de Tour voor mannen, lijkt me op dit moment perfect. Daar is niet echt discussie over, op dit moment is iedereen tevreden over acht dagen. Ik hoop dat deze Tour ook nieuwe sponsors aantrekt, dat het vrouwenwielrennen hier baat bij heeft en zo kan doorgroeien. Dan kan je nadenken over een langere rittenkoers.”



Rousse noemde de eerste editie van de Tour de France Femmes een ‘groot succes’. Annemiek van Vleuten schreef de etappekoers door Frankrijk op indrukwekkende wijze op haar naam. “Met Van Vleuten hebben we een mooie winnaar”, aldus de Franse oud-wielrenster, die vorig jaar door de ASO werd aangesteld als koersdirecteur. ,,Ze was de grote favoriete en ze maakte het ook waar, ondanks haar ziekte in het begin van de week.”